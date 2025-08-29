القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



شهد طريق "طوخ – شبين القناطر" بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارتي نقل، ما أسفر عن تعطّل جزئي في الحركة المرورية بالطريق.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث لرفع آثاره وإعادة تسيير الحركة، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتواصل الأجهزة المعنية في القليوبية جهودها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تكدسات مرورية وضمان عودة الحركة لطبيعتها بشكل سريع.