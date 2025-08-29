هربًا من حرارة الجو.. غرق طفل في مصرف زراعي ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل يُدعى "محمد خ. ر"، 12 عامًا، مصرعه غرقًا في مياه مصرف زراعي بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، أثناء استحمامه هربًا من ارتفاع درجة الحرارة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي بوصول جثة الطفل، وتم انتشاله ونقله إلى مشرحة المستشفى.

وأفاد أهالي الطفل بأن الحادث وقع أثناء استحمام محمد برفقة أصدقائه في مياه المصرف، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار بعيدًا، وفشلت محاولات إنقاذه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.