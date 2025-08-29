إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

شهد طريق الفيوم – القاهرة أمام قرية الكعابي بمركز سنورس، حادث تصادم سيارة أجرة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بوقوع الحادث وإصابة 7 أشخاص.

جرى الدفع بـ7 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سيارة الأجرة كانت تقل ركابًا من مدينة الفيوم إلى مدينة سنورس، وأثناء سيرها بسرعة زائدة فوجئ السائق بمركبة "توك توك" تعترض الطريق، وحاول تفاديها فارتطمت السيارة بسور كوبري الكعابي.

وأخطرت النيابة العامة بسنورس لتولي التحقيق في الواقعة.