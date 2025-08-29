متحف شرم الشيخ يختتم فعاليات ورشة فن الوجوه للأطفال (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

اختتم متحف شرم الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات ورشة فن الوجوه "البورتريه" المخصصة للأطفال والناشئين من سن 10 حتى 16 عامًا، والتي أُقيمت ضمن الجزء الثاني من البرنامج التعليمي بالمتحف.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف: "إن الورشة استمرت على مدار يومين؛ حيث تضمن اليوم الأول تعريف المشاركين بـ"النسب الذهبية" من خلال تحليل مكونات الوجه إلى أشكال هندسية، إلى جانب تدريبات عملية ممتعة أظهرت مواهبهم الفنية".

وأضاف مدير المتحف، أن اليوم الثاني ركّز على تدريب الأطفال على نسب الوجه الأمامي وكيفية توظيفها لإبراز الملامح بدقة، وذلك عبر تدريبات عملية ساعدتهم على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في التعبير الفني.

وأوضح "حسنين"، أن أعمال المشاركين عكست تميزًا وابتكارًا، وأظهرت طاقاتهم الفنية الواعدة، لافتًا إلى أن هذه الورشة جاءت في جزأين متكاملين انتهيا اليوم، وسط أجواء تفاعلية ممتعة داخل المتحف.

وأكد مدير المتحف، أن المتحف يواصل خطته لتنظيم المزيد من الورش التعليمية والفنية خلال الفترة المقبلة، بهدف إثراء تجربة الأطفال وربطهم بتاريخ مصر العريق.