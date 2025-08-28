صعق كهربائي ينهي حياة شقيقين في مزرعة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم الخميس، صعقًا بالكهرباء أثناء عملهما داخل مزرعة بالظهير الصحراوي الغربي في مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بالواقعة، وتبين أن المتوفيين هما: غريب عبدالله صفوت (43 عامًا)، وشقيقه منتصر (39 عامًا)، ويقيمان بقرية منتوت.

تم نقل الجثمانين إلى مستشفى أبو قرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت بالواقعة، وحررت المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.