السيطرة على حريق وحدة سكنية بمدينة أبو قرقاص في المنيا - صور

المنيا-جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، على حريق نشب في وحدة سكنية بمنطقة السوق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً بنشوب حريق في وحدة سكنية بمدينة أبو قرقاص، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية والاسعاف لموقع الحريق، وتم اخماده، ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية، وانحصرت الخسائر في تلفيات بمحتويات المنزل، فيما رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.