إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

04:55 م الخميس 28 أغسطس 2025

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد محور 30 يونيو بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مروعًا، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (ن ن 5651) عقب الكارتة بنحو كيلومترين في اتجاه محافظة السويس، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة.

وفور تلقي البلاغ، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ميدانيًا قبل نقلهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية اللازمة. وأسفر الحادث عن إصابة السيدة آية محمد حسن، 37 عامًا، باشتباه كسر في الساعد الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، فيما أصيب الطفل حسن أحمد علي، 10 سنوات، وشقيقته الطفلة مريم أحمد علي، 4 سنوات، بسحجات وكدمات سطحية بالجسم.

وتباشر الأجهزة الأمنية والمرورية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، فيما جرى رفع السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على محور 30 يونيو، وسط تأكيدات بضرورة التزام قائدي السيارات بالسرعات المقررة لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث

