القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بحضور السفير رضا الطايفي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، فرع مكتبة مصر العامة بمدينة شبين القناطر، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ157.

جدير بالذكر أن المكتبة تتكون من دور أرضي وطابقين علويين، وهي مبنى جديد تم إنشاؤه خصيصًا لخدمة أهالي المدينة.

وصُمم المبنى ليضم مجموعة متنوعة من القاعات، من بينها مسرح للعروض الثقافية، وأنشطة متخصصة للأطفال لتعليمهم القراءة والرسم والموسيقى، بالإضافة إلى قاعات تدريب مجهزة للكبار وذوي الهمم، ومكتبة إلكترونية حديثة.

وفي كلمته، أكد المحافظ أيمن عطية أن المكتبة الجديدة تعد إضافة مهمة للمنظومة الثقافية في القليوبية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تساهم في بناء الوعي والمعرفة لدى الأجيال الجديدة.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات في جميع فروع المكتبات بالمحافظة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه الخدمات.

وخلال الافتتاح، حرص المحافظ أيمن عطية على فتح حوار ودي مع الأطفال والطلاب المترددين على المكتبة. نصحهم بضرورة الاهتمام بالقراءة في جميع المجالات، مؤكدًا على أهمية معرفة تاريخ مصر وآثارها.

وأكد لهم أن القراءة لا غنى عنها، مهما انتشرت الكتب الإلكترونية، فهي الأساس لبناء الوعي والمعرفة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المكتبة هي الفرع الثاني في المحافظة بعد فرع مدينة بنها، وجارٍ العمل على إنشاء فرع ثالث في شبرا الخيمة. وأوضح أن هذا التوسع يعكس مدى اهتمام القليوبية بنشر الثقافة والمعرفة، مؤكدًا أن هذه المكتبات ستظل مصدرًا لإلهام الأجيال القادمة وتخريج المواهب والعظماء القادرين على بناء مستقبل الوطن.

من جانبه، أشاد السفير رضا الطايفي بجهود محافظة القليوبية في دعم المشروعات الثقافية، مؤكدًا أن مكتبات مصر العامة تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي وتنمية مهارات الشباب والأطفال.

وأضاف الطايفي أن هذه المشروعات تأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف السفير الطايفي أن مكتبة شبين القناطر هي الفرع رقم 31 على مستوى الجمهورية، معربًا عن تطلعاته للتوسع بشكل أكبر وإدخال أنشطة جديدة مثل تعليم البرمجة وتكنولوجيا المعلومات (IT)، بما يواكب متطلبات العصر.

وتقدم بالشكر للمحافظ على دعمه الكبير وتذليله كل الصعوبات لإنهاء إجراءات إنشاء المكتبة في وقت قياسي.