هشم رأسه بشاكوش.. عامل خردة يقتل صديقه ويلقي جثته في الصحراء بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على عامل خردة، بتهمة قتل صديقه بعد أن استدرجه بحجة حمولة خردة وهشم رأسه بالشاكوش وسرق التروسيكل الخاص به وفر هاربًا في صحراء قرية السماينة، مركز نجع حمادي، شمالي المحافظة.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه محمد.ر، 24 عامًا، عامل خردة مقيم في ساحل نجع حمادي، قتله صديقه وشريكه يبلغ من العمر 25 عامًا، من قرية الحلفاية بحري مركز نجع حمادي استدرجه في الصحراء وغدر به بسبب خلافات مالية بينهما.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة شخص في حالة تعفن ملقاة في الصحراء جبال قرية السماينة التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن الواقعة بها شبهة جنائية تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة وتحرر محضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.