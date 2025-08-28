5 جثث و11 مصاباً على الأسفلت.. ننشر أسماء ضحايا حادث صحراوى المنيا

المنيا- جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص، صباح اليوم الخميس، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز المنيا، وعددهم 5 حالات وفاة 11 مصابًا.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: عبد التواب عبدالجابر، 66 سنة، وشخص آخر و3 سيدات مجهولي الهوية، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا.

كما أصيب كل من: أسماء إبراهيم عبد الجابر، 30 سنة، عفاف علي محمد، 35 سنة، عمر حماده علي، 10 سنوات، محمد مصري عبدالعظيم 37 سنة، علي حماد عبد العليم، 16 سنة، محمود محمد المصري، 14 سنة، أشرف عبد التواب عبد الجابر، 27 سنة، أحمد إبراهيم عبد الجابر، 26 سنة، رقية عبد التواب عبد الجابر، 24 سنة، أحمد حجاج رشاد، 18 سنة، محمود محمد إسماعيل، 12 سنة، غالبيتهم يقيمون في قرية بني أحمد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الركاب.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين بكسور وكدمات متنوعة.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من قبل السائق، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارة.