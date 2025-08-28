إعلان

فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني لجولة الإعادة ببني سويف

09:12 ص الخميس 28 أغسطس 2025
    انتخابات مجلس الشيوخ
بني سويف- حمدي سليمان:

بدأت اللجان الإنتخابية في بني سويف في فتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط حالة من الهدوء التام وإجراءات أمنية مشددة.

وتشهد الإنتخابات منافسة قوية بين مرشح حزب الجبهة الوطنية الدكتور هشام مجدي، ومرشح حزب الوعي علي فايز، على المقعد الفردي الثالث بالمحافظة.

يذكر أنه جرى تجهيز 368 مقرا انتخابية يضم 371 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و 80 ألف و140 ناخبا وناخبة، وتوفير كافة التجهيزات، وأعمال المرافق من كهرباء، ومياه، وصرف صحي.

وكذلك التيسيرات اللازمة والمطلوبة في أماكن الانتظار، فضلا عن كراسي متحركة للتيسير على ذوي الإحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرضى.

