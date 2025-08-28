"بحوزته مخدر شابو".. مصرع تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في قنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي تاجر مخدرات مصرعه خلال مداهمة أمنية كبرى في تبادل الأعيرة النارية مع الشرطة داخل قرية الدير، مركز قنا، بحوزته كمية من الشابو المخدر.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بشن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام للقبض على عنصر إجرامي خطير في قرية الدير التابعة لدائرة المركز.

أسفرت الحملة عن مصرع "ط"، متهم في عدة قضايا، تاجر مخدرات وبحوزته كمية من الشابو المخدر وأسلحة نارية وذخيرة، خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة خلال محاولة القبض عليه.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف الجهات المختصة والتحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.