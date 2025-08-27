إصابة 15 شخصًا في مشاجرة بحفل زفاف ببني سويف

بني سويف ـ حمدي سليمان:

أصيب 15 شخصًا بإصابات مختلفة، في مشاجرة نشبت في إحدى حفلات الزفاف، بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول 15 شخصا إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بإصابات مختلفة تنوعت ما بين كدمات وسحجات واختناق، جراء مشاجرة نشبت بين أهالي عروسين، في حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح، وسط بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحررت المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالتها إلى جهات التحقيق.