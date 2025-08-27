إعلان

إصابة 15 شخصًا في مشاجرة بحفل زفاف ببني سويف

11:57 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

مستشفى بني سويف التخصصي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف ـ حمدي سليمان:

أصيب 15 شخصًا بإصابات مختلفة، في مشاجرة نشبت في إحدى حفلات الزفاف، بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول 15 شخصا إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بإصابات مختلفة تنوعت ما بين كدمات وسحجات واختناق، جراء مشاجرة نشبت بين أهالي عروسين، في حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح، وسط بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وتحررت المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالتها إلى جهات التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة حفلات الزفاف بني سويف مديرية أمن بني سويف مستشفى بني سويف التخصصي مشاجرة بحفل زفاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - الإسكندرية تُغلق شواطئها الغربية غدًا الخميس
بعد حصد 105 مقاعد.. مجدي الجلاد يكشف: هل تراجعت شعبية "مستقبل وطن"؟