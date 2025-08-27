ختام فعاليات برنامج "مودة" بقرى حياة كريمة في الوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اختتمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج "مودة" في قرى حياة كريمة بمركز الفرافرة، بعد تنفيذ خطة عمل استمرت ثلاثة أشهر متواصلة، استهدفت 15 قرية بالمركز.

وأكدت أسماء عبد الله حجازي، منسق البرنامج بالوادي الجديد، أن البرنامج شمل تنظيم 15 ندوة توعوية، و15 تدريبًا، إضافة إلى 15 حملة طرق أبواب، في إطار جهود البرنامج لنشر الوعي الأسري والمجتمعي بين مختلف الفئات.

وأوضحت أسماء عبد الله، أن الندوات استهدفت جميع الفئات العمرية، بينما ركزت التدريبات على إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، إلى جانب حملات طرق الأبواب التي سعت للوصول المباشر إلى المواطنين داخل منازلهم.

وأضافت أسماء عبد الله، أن تنفيذ خطة البرنامج على مدار الثلاثة أشهر تم بالتعاون مع المدرب حمدي عبد الغني، وبتنسيق كامل مع الإدارة الاجتماعية بالفرافرة برئاسة الأستاذ أيمن سعد الله، وفريق العمل بالإدارة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات الاجتماعية والمتطوعين من الجمعيات الأهلية والخدمة العامة والرائدات الريفيات، الذين ساهموا في حشد المواطنين وضمان مشاركة الفئات المستهدفة.

وأكد محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن تنفيذ برنامج "مودة" بالمحافظة جاء بتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وإشراف الدكتورة رندا فارس، مستشارة الوزيرة لشؤون الأسرة ومديرة البرنامج، وبمتابعة أحمد عباس، منسق الوزارة.

ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها، من خلال رفع وعي الشباب المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة لبناء أسر مستقرة ومتماسكة.

ويُعد برنامج "مودة" أحد المبادرات الرئاسية الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ويعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: التوعية المجتمعية، التدريب والتأهيل، ودعم الشباب المقبلين على الزواج، كجزء من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، النواة الأساسية لبناء المجتمع.

وفي ختام فعاليات البرنامج، تم تقديم الشكر والتقدير للأستاذ أيمن سعد الله، مدير الإدارة الاجتماعية بالفرافرة، وفريق عمله من الموظفين والمتطوعين، لدورهم البارز في نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه داخل قرى المركز.