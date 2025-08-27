إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بملوي جنوب المنيا

المنيا - جمال محمد:

أُصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أسفل كوبري مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء مدير أمن المنيا، إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 7 أشخاص، أغلبهم من العمال.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع التحفظ على السيارة.