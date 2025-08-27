إعلان

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بملوي جنوب المنيا

06:43 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أُصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل أسفل كوبري مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء مدير أمن المنيا، إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 7 أشخاص، أغلبهم من العمال.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع التحفظ على السيارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة 7 أشخاص إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل مدينة ملوي جنوب المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر