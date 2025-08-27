إعلان

محافظ بورسعيد: سرعة تنفيذ أحكام صرف مستحقات المعلمين أولوية قصوى

06:38 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

اللواء محب حبشي خلال الإجتماع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع التعليم.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب: أحمد فرغلي، حسن عمار، والدكتورة أمل عصفور، إلى جانب طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من الجهات المعنية.

وتناول اللقاء مشكلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بصرف المستحقات المالية للمعلمين حتى الآن، حيث وجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، لضمان حصول المعلمين على حقوقهم في أسرع وقت، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المعلمين وتقدير دورهم في بناء الأجيال.

واستعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية ببورسعيد، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات للنهوض بقطاع التعليم.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لكافة الملفات التعليمية، والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل تطوير المنظومة داخل المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد صرف مستحقات المعلمين تنفيذ الأحكام القضائية حصول المعلمين على حقوقهم المنظومة التعليمية ببورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر