محافظ بورسعيد: سرعة تنفيذ أحكام صرف مستحقات المعلمين أولوية قصوى

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع التعليم.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب: أحمد فرغلي، حسن عمار، والدكتورة أمل عصفور، إلى جانب طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من الجهات المعنية.

وتناول اللقاء مشكلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بصرف المستحقات المالية للمعلمين حتى الآن، حيث وجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، لضمان حصول المعلمين على حقوقهم في أسرع وقت، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المعلمين وتقدير دورهم في بناء الأجيال.

واستعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية ببورسعيد، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات للنهوض بقطاع التعليم.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لكافة الملفات التعليمية، والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل تطوير المنظومة داخل المحافظة.