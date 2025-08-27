الشرقية- ياسمين عزت:

ترأس المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، لبحث عدد من الملفات الحيوية بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد والمستشارين العسكري والقانوني وأعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والهيئات الخدمية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث انهيار عقار شارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، وعامل النظافة بحي ثان، مشيدًا بجهود قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية في سرعة التدخل وإنقاذ المصابين.

وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا لمصر بالأمن والاستقرار، كما ثمن جهود مديريات الزراعة والتموين ومباحث التموين في نجاح موسم توريد القمح 2025، والذي تصدرت به الشرقية محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، أشاد الأشموني بجهود الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات والقضاء ورجال الأمن والإعلام في إنجاح انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة. كما رحب بتولي العميد أحمد شعبان مهام المستشار العسكري الجديد للمحافظة، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري.

وشهد الاجتماع تكريم العميد رياض الرماح المستشار العسكري السابق، واللواء الدكتور إبراهيم متولي مدير الطب البيطري السابق، ورئيس مركز مشتول السوق لبلوغه سن المعاش، إضافة إلى تكريم خمسة من العاملين بديوان عام المحافظة لبلوغهم سن التقاعد.

وأكد المحافظ أن التكريم يأتي تقديرًا لعطائهم وإخلاصهم في خدمة المحافظة، مشددًا على أهمية العمل الجماعي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين