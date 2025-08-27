إعلان

الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء

02:36 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

شواطئ الإسكندرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

عادت الحياة إلى بعض شواطئ الإسكندرية، بعدما سمحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بنزول مياه البحر في 8 شواطئ بالقطاع الشرقي، مع استمرار رفع درجات التحذير في باقي الشواطئ.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة، تقرر رفع الرايات الصفراء على شواطئ: أبو قير المميز، طاحونة المندرة، وانلي، المندرة المميز، العصافرة، إسكندر، سيدي بشر، وبحري المميز.

في المقابل، أبقت الإدارة على رفع الرايات الحمراء بكافة شواطئ القطاع الغربي والعجمي، إلى جانب باقي شواطئ القطاع الشرقي، وهو ما يعني استمرار منع نزول مياه البحر حرصًا على سلامة المواطنين.

وشددت السياحة والمصايف على أن الشواطئ ذات الرايات الصفراء لا يسمح فيها بنزول البدالات إلى المياه، مع التزام عمال الإنقاذ بالتواجد الدائم في مواقعهم، واقتصار السباحة على المناطق الآمنة التي يحددها رجال الإنقاذ.

وأكدت الإدارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على أرواح المصطافين وتوفير بيئة آمنة للاستمتاع بالشواطئ خلال موسم الصيف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نزول البحر 8 شواطئ الإسكندرية الرايات الصفراء الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر