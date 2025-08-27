الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

عادت الحياة إلى بعض شواطئ الإسكندرية، بعدما سمحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بنزول مياه البحر في 8 شواطئ بالقطاع الشرقي، مع استمرار رفع درجات التحذير في باقي الشواطئ.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة، تقرر رفع الرايات الصفراء على شواطئ: أبو قير المميز، طاحونة المندرة، وانلي، المندرة المميز، العصافرة، إسكندر، سيدي بشر، وبحري المميز.

في المقابل، أبقت الإدارة على رفع الرايات الحمراء بكافة شواطئ القطاع الغربي والعجمي، إلى جانب باقي شواطئ القطاع الشرقي، وهو ما يعني استمرار منع نزول مياه البحر حرصًا على سلامة المواطنين.

وشددت السياحة والمصايف على أن الشواطئ ذات الرايات الصفراء لا يسمح فيها بنزول البدالات إلى المياه، مع التزام عمال الإنقاذ بالتواجد الدائم في مواقعهم، واقتصار السباحة على المناطق الآمنة التي يحددها رجال الإنقاذ.

وأكدت الإدارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على أرواح المصطافين وتوفير بيئة آمنة للاستمتاع بالشواطئ خلال موسم الصيف.