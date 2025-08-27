جامعة الأقصر تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

الأقصر - محمد محروس:

عقد مجلس جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، اجتماعه الدوري رقم 79، بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الجامعي الجديد.

اعتمد مجلس الجامعة في جلسته اليوم الثلاثاء؛ مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026م؛ على أن تبدأ يوم الأحد 24 أغسطس 2025 حتي 25 سبتمبر 2025م.

ووافق المجلس على مقترح بدء الدراسة بمرحلتي (الماجستير – الدكتوراه) ببرنامج إدارة التراث – بكلية السياحة والفنادق للعام الجامعي 2025/2026م

وقرر مجلس الجامعة إلغاء إجراء المقابلة الشخصية للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر؛ بداية من العام الجامعي 2025/2026م.

فيما وافق المجلس على عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الهيئات والمؤسسات منها: بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين جامعة الأقصر والأزهر الشريف ( مشروع سفراء الأزهر)؛ في مجالات التعليم والتدريب وتطوير القدرات لدي الطلاب والخريجين والعاملين بجامعة الأقصر، بالإضافة إلى تعاون جامعة الأقصر ومركز إن رووت للتنمية بشأن إنشاء (وحدة مسار للزراعة الذكية مناخياً) لزراعة مساحة واحد فدان بالحرم الجامعي بمدنية طيبة الجديدة؛ والتي تهدف لإنشاء مركزاً تعليمياً وتطبيقياً رائداً في مجال الزراعة الذكية مناخياً.

وشهدت الجلسة اعتماد صرف مكافأة للعاملين بالجامعة (كادر عام) والعمالة اليومية، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف وبداية العام الدراسي الجديد.

وبشأن شؤون أعضاء هيئة التدريس، تقرر ؛ تعيين السيد الدكتور محمد عبدالبر محمد مرغني – المدرس مساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة الأقصر؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

وفيما يخص منح الدرجات العلمية؛ فقد اعتمد مجلس جامعة الأقصر منح الباحث محمد عبدالحميد عيسي عربي (من الخارج) "درجة ماجستير الدراسات السياحية" قسم الدراسات السياحية - كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.

ومنح الباحثة شيماء محمد محمود أحمد (من الخارج) "درجة ماجستير إدارة الفنادق" قسم الدراسات الفندقية - كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.

كما تم منح الباحثة هالة فؤاد علام عبدالمطلب (من الخارج) " درجة ماجستير الإرشاد السياحي" قسم الإرشاد السياحي- كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر، ومنح الباحثة/ هبة أحمد عز الدين عبدالرحيم (من الخارج) "درجة الماجستير في الآثار" قسم الآثار المصرية – تخصص دقيق " اللغة المصرية القديمة – هيراطيقي) كلية الآثار – جامعة الأقصر.

وفي درجة الدبلوم؛ تم منح عدد (76) طالب دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق؛ للعام الجامعي 2024/2025م.