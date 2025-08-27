السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، عن تقديم خمسة برامج دراسية متميزة ضمن مجال العلوم الصحية التطبيقية، وهي: برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان، برنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية المركزة، برنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي.

وصرح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن هذه البرامج تأتي استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، حيث تسعى جامعة الجلالة لتقديم تعليم تطبيقي يواكب المتغيرات العالمية في القطاع الصحي، إذ أصبحت هذه البرامج مسارات متكاملة لتأهيل قادة المستقبل في الرعاية الصحية، معتمدين على مناهج عالمية، وشراكات استراتيجية، وتجهيزات تعليمية فائقة التطور.

وأكد الدكتور إيهاب السيد حسنين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الجامعة حرصت على تكامل الجانب النظري مع التدريب العملي بنسب متوازنة تتراوح بين 50% إلى 60%.

ويأتي تنفيذ ذلك من خلال برامج العلوم الصحية التطبيقية بجامعة الجلالة إذ تعتمد على نماذج تعليمية تفاعلية، تبدأ من معامل المحاكاة وتنتهى بتدريبات ميدانية حقيقية في مستشفيات ومعامل معتمدة، بهدف تخريج متخصصين يمتلكون الكفاءة التقنية، والقدرة على اتخاذ القرار السريع في القطاع الصحي بمختلف تخصصاته.

وأشار الدكتور عادل الجد، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية، إلى أن البرامج الخمسة تم تطويرها بعد دراسة دقيقة لاحتياجات القطاع الطبي والتكنولوجي، موضحًا أن كل برنامج من هذه البرامج يُمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، بداية من التحاليل الطبية المتقدمة، وصولًا إلى العلاج التنفسي والرعاية المركزة.

وأكد مدير كلية العلوم الصحية، أن الجامعة توفر للطلاب بيئة تعليمية متطورة، وفريقًا أكاديميًا من نخبة الخبراء من مصر وكندا وبريطانيا، إضافة إلى برامج تبادل طلابي وشراكات مع مؤسسات دولية.

وأوضحت جامعة الجلالة في بيان صحفي أن البرنامج الأول هو تكنولوجيا المختبرات الطبية، ويعد البرنامج واحد من البرامج الفريدة على مستوى الجامعات الأهلية، حيث تم تصميمه وفقًا للمعايير الأوروبية والأمريكية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية في الكيمياء السريرية، الأحياء الدقيقة، علم الدم، علم المناعة، والتحاليل الجزيئية، ويشمل البرنامج مشاريع تطبيقية وتدريبات ميدانية حقيقية داخل المستشفيات والمعامل.

ويستهدف البرنامج إعداد كوادر علمية مؤهلة للعمل بكفاءة في مجال التحاليل الطبية الدقيقة، من خلال مزيج متوازن من التعليم النظري والتدريب العملي بنسبة 50% عملي – 50% نظري، وباعتماد أحدث المعايير الدولية في تدريس علوم المختبرات الطبية.

الثاني برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان: ويدمج البرنامج بين المهارات اليدوية والتقنيات الرقمية، مثل CAD/CAM والطباعة ثلاثية الأبعاد، ويُعد من أوائل البرامج في مصر التي تدمج الذكاء الاصطناعي في تصميم التركيبات السنية، وقد أصبح البرنامج وجهة مفضلة لطلاب الثانوية العامة ممن يسعون إلى مهنة تجمع بين الإبداع الفني والدقة التقنية، وتفتح أمامهم أبواب سوق العمل محليًا ودوليًا.

والبرنامج الثالث تكنولوجيا التخدير والرعاية المركزة: ويمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل، مع تدريبات مكثفة في غرف العمليات ووحدات الرعاية المركزة، ويُدار من قبل نخبة من الأكاديميين ذوي الخبرة الدولية.

أما برنامجي تكنولوجيا العلاج التنفسي وتكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي فيركزان على إعداد متخصصين في التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي والتقنيات الإشعاعية الحديثة، ويمنحان فرصًا متميزة للتدريب والعمل محليًا ودوليًا.

تتعاون الجامعة حاليًا مع مستشفى الدمرداش الجامعي ومؤسسات طبية أخرى لتوفير تدريب واقعي يُكسب الطالب خبرة عملية فعلية، كما تلعب هذه المؤسسات دورًا مهمًا في تطوير المحتوى التدريبي ودعم فرص التوظيف بعد التخرج، استجابةً للنقص الكبير في الكوادر الفنية المؤهلة في مجال القطاع الصحي.