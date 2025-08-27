بنسبة 100%.. انتهاء الخطة السنوية لرصف الطرق شرق الإسكندرية – صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق والشوارع بحي شرق، بالإضافة إلى إعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية بنسبة 100%.

وشملت الخطة رصف 3 شوارع رئيسية تخدم قطاع كبير من المواطنين بحي شرق وهي" خلف شركة سباهي، ع حديد عتريس بالعوايد، وخلف مستشفى الطلبة ومتفرعاته".

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، جرى إعادة الشيء لأصله في 17 شارعًا بحي شرق عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس الجاري.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه مديرية الطرق والأحياء بالاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التي تتعلق برفع كفاءة الطرق، وإنجازها في أسرع وقت.