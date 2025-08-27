بائعة خضار تقتل عاملًا وتصيب نجله في مشاجرة بمسطرد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

طعنت بائعة خضار عاملًا حتى الموت وأصابت نجله بجروح خطيرة، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة بمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بوصول "أحمد جلال محمود"، 43 عامًا، جثة هامدة إلى مستشفى ناصر العام مصابًا بطعنة في الصدر، ووصول نجله "يوسف"، 20 عامًا، في حالة حرجة إثر إصابته بجرح في الرقبة وطعنة بالكتف.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة "ندى أ"، 30 عامًا، بائعة خضار، وأن مشادة كلامية بينها وبين المجني عليه بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة استلت خلالها المتهمة سكينًا وسددت طعنات قاتلة للعامل ونجله.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمة الهاربة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.