التواجد على الرمال فقط.. الإسكندرية تعيد فتح شواطئها غدا بضوابط صارمة (بيان رسمي)

11:38 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

شواطئ الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظه الإسكندرية إعادة فتح شواطئها اعتبارا من غد، وذلك بناءً على تقارير الهيئة المصرية للأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج.

ووفقاً لبيان صادر عن إدارة السياحة والمصايف، اليوم الثلاثاء، تقرر رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقى والغربى.

وأشار البيان إلى أن التعليمات تشمل منع نزول مياه البحر منعًا باتًا حفاظًا على الأرواح، والسماح للمواطنين بالتواجد على الرمال فقط.

وأكدت المصايف على تواجد فرق الإنقاذ بكامل قواها، فى الأماكن المخصصة لها مع رفع حالة الاستعداد القصوى.

وأشارت إلى استمرار المرور والمتابعة الميدانية من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على كافة الشواطئ والمراقبين وقسم المتابعة الميداني.

وأضاف البيان أنه سيجري متابعة حالة البحر والإعلان عنها كل ساعة والإخطار الفورى فى حالة ورود أى مستجدات تستدعي تغير لون الرايات لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين والمصطافين ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات المنقذين حرصًا على سلامتهم.

