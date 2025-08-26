سقوط تاجر مخدرات بحوزته بندقية آلية وكمية من الحشيش في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بإشراف اللواء محمود طه، مدير مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط أحد تجار المواد المخدرة وبحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد علي كتبي، مأمور مركز شرطة طهطا بضبط أحد تجار المخدرات يقيم قرية الشيخ رحومة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها العميد محمد سيف أبو النصر، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، وقادها المقدم أحمد العمدة، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، مفادها قيام المدعو "ثابت. ع" 21 عامًا ويقيم قرية الشيخ رحومة دائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

استهدفت مأمورية قادها المقدم أحمد العمدة، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، وبمشاركة معاونيه كل من النقيب جمعة فؤاد، والنقيب كريم نصر، مسكن المتحرى عنه المذكور، وتم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وأقراص مخدرة، وميزان حساس، وبندقية آلية، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والميزان الحساس لاستخدامه في عملية البيع، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.