مصرع ربة منزل وابنتها غرقا في إحدى الترع في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقا في إحدى الترع بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي عزبة الحوشي بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف على "نورا.ح.ع"، 40 عامًا، وابنتها "دعاء.ف.م"، 18 عامًا، في ترعة نمرة 1 في نطاق القرية.

وجرى انتشال الجثتين بمعرفة الأهالي، ونقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.