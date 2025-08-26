إعلان

مصرع ربة منزل وابنتها غرقا في إحدى الترع في بني سويف

01:00 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

جثة-أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقا في إحدى الترع بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي عزبة الحوشي بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف على "نورا.ح.ع"، 40 عامًا، وابنتها "دعاء.ف.م"، 18 عامًا، في ترعة نمرة 1 في نطاق القرية.

وجرى انتشال الجثتين بمعرفة الأهالي، ونقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف مصرع ربة منزل غرق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها