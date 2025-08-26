تحذير عاجل من مطروح: ممنوع نزول البحر في كافة الشواطئ

كتب - محمد البدري:

أصدرت مدينة مرسى مطروح، صباح اليوم الثلاثاء، تحذيراً عاجلاً للمصطافين ورواد الشواطئ، بعدم النزول إلى مياه البحر في مختلف الشواطئ، وذلك نظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار البحري وارتفاع الأمواج ما يشكل خطرًا على السلامة العامة.

وتضمن التحذير منع نزول البحر في شواطئ أبرزها "الأبيض"، "أم الرخم"، و"عجيبة"، والشواطئ المفتوحة، كما جرى منع السباحة في مزارات "كليوباترا" و"صخرة ليلى مراد"، مؤكدة أن هذه المواقع مخصصة للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط، وليست آمنة للسباحة في الظروف الحالية.

ويأتي هذا التحذير في ضوء التقارير الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج الذي قد يتجاوز ثلاثة أمتار في بعض المناطق، ما يزيد من احتمالات حدوث تيارات ساحبة ونوات مفاجئة.

وأوضح بيان رسمي لمدينة مطروح أن قسم التوعية بالعلاقات العامة يتابع بشكل يومي حالة البحر من خلال المرور الميداني وتقارير الأرصاد، ويتم نشر التنبيهات والتحذيرات عبر وسائل الإعلام وصفحة المجلس الرسمية، حرصاً على سلامة المواطنين.

ودعت السلطات المختصة جميع الزائرين إلى الالتزام الفوري بالتعليمات وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر في ظل هذه الظروف الجوية غير المستقرة.