البحيرة - أحمد نصرة:

أرسل كورال موهوبين دمنهور، اليوم، رسالة محبة وتمنيات بالشفاء العاجل للفنانة أنغام، من خلال جملة لحنية مقتبسة من صولو التشيلو الشهير في أغنيتها "يا ريتك فاهمني".

وجاءت اللفتة خلال أحد تدريبات الكورال، الذي يضم مجموعة مختارة من الطلاب الموهوبين في الغناء من مدارس دمنهور الابتدائية والإعدادية والثانوية، عقب اختبارات أجريت للتأكد من قدراتهم الفنية، تحت إشراف إدارة الموهوبين ببندر دمنهور.

ويشرف على تدريب الكورال المايسترو حسام عمران، وجرى إعداده وتقديمه في الحفلات الرسمية، حيث شارك مؤخرا في احتفالية مخصصة لذوي الهمم لهم بقصر ثقافة دمنهور، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

ويقول عمران: "الفنانة أنغام لها بصمة واضحة وتأثير عميق في الغناء، وجميعنا تأثرنا بما تمر به من وعكة صحية، وقررنا في كورال الموهوبين أن نرسل رسالة حب وأمنيات لها بالشفاء من خلال أداء جملة لحنية من إحدى أغنياتها".

وعادت النجمة الكبيرة أنغام إلى مصر عقب رحلة علاجية في ألمانيا ووصلت أمس الإثنين إلى فيلتها في الساحل الشمالي، في طائرة خاصة، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.