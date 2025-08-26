جثتان و9 مصابين في تصادم كارو وربع نقل بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بعربة كارو على طريق طلمبات برسيق بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة كلًا من ياسمين فؤاد أبو طه 45 عام ربة منزل، ونجاة خيري جمعة 12 عاما، بينما أصيب كل من منة خيري أبو المكارم 17 عاما، ورمضان عبد الغني أبو المكارم 11 عاما، وياسمين خيري أبو المكارم 8 أعوام.

كما أصيب في الحادث كل من أحمد علي عبد المجيد 45 عاما، وعبد الله أحمد علي 13 عاما، وعايدة الصافي نصر الله 40 عاما، وعبد الرحمن خيري أبو المكارم 14 عاما، ومحمد عبد الغني أبو المكارم 14 عاما، ورمضان محمد رمضان 15 عاما، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز كفر الدوار.

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار، وأودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.