المنيا- جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق المنيا رأس غارب، شمالي المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق رأس غارب، مما أسفر عن وقوع مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وقوع الحادث عند الكيلو 106، وإصابة: "أنور. م. م"، 34 سنه، "أحمد. م. م" 30 سنة، "مودة. م. م"، و"مصطفى. م. م" 52 سنة، و"إيمان. م. ع" 40 سنة، مقيمين جميعاً بمركز ملوى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.