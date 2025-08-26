

الدقهليةـ رامي محمود:

كشف صلاح هلال، نجل خالة القارئ الشيخ محمد رضا الطنطاوي، ابن قرية الخمسة مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل، مؤكدا أن وفاته جاءت عقب أداء صلاة العشاء جماعة بين أبناء قرية المصلين، وفور عودته إلى المنزل شعر بحالة ضيق في التنفس أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والنفسية وتوقف عضلة القلب.

وأضاف نجل حالة الراحل في تصريحات لـ مصراوي، أن الراحل كان يبلغ من العمر 34 عامًا، وذاع صيته بين أقرانه في دولة التلاوة لما يتمتع به من خشوع في قراءة القرآن الكريم جعلته قبلة الباحثين عنه للمشاركة في القراءة والتلاوة بالعزاءات.

وأشار نجل حالة الراحل أن الراحل لديه طفلان "رضا" 4 سنوات، "علي" عاما واحدًا.

كانت عائلة الطنطاوي، قد أعلنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وفاة القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي ابن قرية الخمسة مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وقررت الأسرة إقامة العزاء بدار المناسبات بقرية الخمسة على أن يكون العزاء مفتوح لكافة القراء.