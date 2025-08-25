إعلان

قط "أليف" يُرسل 3 شقيقات للمستشفى ببني سويف

11:44 م الإثنين 25 أغسطس 2025

بني سويف - حمدي سليمان:

في واقعة غير مألوفة، هاجم قط منزلي 3 شقيقات بمركز ببا جنوب بني سويف، ما أسفر عن إصابتهن بجروح وخدوش متفرقة، استدعت نقلهن جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

استقبل مستشفى ببا المركزي "نجلاء.خ.ف"، 20 عامًا، وشقيقتيها "نورا"، 14 عامًا، و"تمارا"، 5 أعوام، مصابات بخدوش وجروح سطحية، وذلك بعد تلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا بالحادث.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للفتيات الثلاث، وإعطائهن التطعيمات المطلوبة، وحُرر محضر رسمي بالواقعة.

هجوم قط اصابة اشخاص مستشفى ببا المركزي
