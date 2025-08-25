مصرع عامل سقطت عليه رافعة بموقع شركة بترول في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه اليوم الإثنين، إثر سقوط رافعة "ونش" عليه أثناء تأدية عمله داخل موقع تابع لإحدى شركات البترول بقرية دشلوط، مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يُفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع عامل نتيجة سقوط رافعة عليه داخل موقع العمل.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.