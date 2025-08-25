إعلان

إصابة والدة أطفال دلجا بانهيار عصبي بعد علمها بوفاة ابنتها السادسة

03:42 م الإثنين 25 أغسطس 2025

والدة أطفال دلجا

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت "أم هاشم أحمد"، والدة الأطفال الستة ضحايا جريمة دلجا التابعة لمركز ديرمواس بالمنيا، بوعكة صحية عقب علمها بوفاة نجلتها السادسة "فرحة"، صباح اليوم الإثنين، أثناء تواجدها بمنزل أسرتها بقرية هلية التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وجرى نقلها إلى المستشفى.

كانت والدة أطفال دلجا لا تعلم بخبر مصرع نجلتها السادسة، منذ وفاة الأب ودخولها مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، وحتى صباح اليوم وعودتها إلى مسقط رأسها في بني سويف، وبمجرد علمها بالخبر أصيبت بانهيار عصبي، وأسرع شقيقها بنقلها إلى مستشفى الفشن المركزي، وحجزها تحت الملاحظة لحين تحسن حالتها الصحية.

كانت قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، قد شهدت جريمة بشعة راح ضحيتها أب وأبنائه الستة، بعد تعرضهم لتسمم على يد زوجة الأب.

