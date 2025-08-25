مصرع حارس عقار صعقا بالكهرباء أثناء عمله بأحد الأبراج في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى حارس عقار مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء عمله بأحد الأبراج بمنطقة حي الزهور وسط مدينة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "يحي.ر.س"، 50 عامًا، مقيم قرية بني عفان، إلى المستشفى التخصصي جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي، داخل أحد الأبراج السكنية بمنطقة حي الزهور بمدينة بني سويف.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا توجد أية إصابات و أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة الصعق، و تحرر محضر بالواقعة.