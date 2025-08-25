رايات حمراء لليوم الثالث.. تعرف على الشواطئ الآمنة بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تستمر حالة عدم الاستقرار والاضطراب في أمواج البحر المتوسط، اليوم الإثنين، بشواطئ الإسكندرية التي تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي وأبو تلات والنخيل والقطاع الغربي بالكامل، ما يعني منع السباحة ونزول البحر نهائيًا.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة إلى رفع الرايات الصفراء التي تشير إلى أن السباحة مسموح بها مع اتخاذ الحيطة والحذر على شواطئ القطاع الشرقي، ومن بينها سيدي بشر وميامي والمندرة والعصافرة.

وأضافت المصايف، في بيان، أن الشواطئ التي ترفع الرايات الخضراء ويسمح بها بالسباحة ونزول البحر بشكل آمن هي شواطئ القطاع الشرقي التي اكتملت بها حواجز الأمواج.

ويستعرض "مصراوي" الشواطئ التي اكتمل بها حواجز الأمواج وأسعارها كالتالي:" محمود سعيد "التذكرة للفرد 25 جنيها"، جزيرة الدهب "25 جنيهًا"، البوريفاج "25 جنيهًا"، العصافرة "20 جنيهًا"، إسكندر "20 جنيهًا"، وانلي "20 جنيهًا"، وطاحونة المندرة "30 جنيهًا"، وعروس البحر "15 جنيها".

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

وحذر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، من النزول إلى شاطئ البحر في ظل رفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة وارتفاع الأمواج، مؤكداً أن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الأجهزة المعنية هو الضمان الأول للحفاظ على الأرواح.

يذكر أن 7 طلاب وطالبات بإحدى أكاديميات الضيافة الجوية بسوهاج – والتي تبين أنها غير مرخصة - لقوا مصرعهم غرقًا وأصيب 28 آخرين بشاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية.