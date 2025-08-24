إعلان

رصدتها كاميرات المراقبة.. سيدة تلقي رضيعا بمدخل عمارة في الشرقية

02:40 م الأحد 24 أغسطس 2025

الطفل

الشرقية - ياسمين عزت:

عثر أهالي أبوكبير في الشرقية، اليوم الأحد، على طفل رضيع ملقى داخل مدخل عمارة سكنية، وجرى التحفظ عليه لحين إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وراجع أهالي المنطقة كاميرات المراقبة في الشارع لرصد الشخص الذي ألقى بالطفل وتركه، تبين أن سيدة كانت تحمله وتركته ثم فكرت هاربة من محيط العمارة.

جرى التحفظ على الطفل في المستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة للاطمئنان عليه والكشف الطبي للتأكد من سلامته الصحية، وتم التحفظ عليه تحت تصرف الجهات الأمنية المعنية.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف هوية الطفل وتحديد هوية السيدة التي ألقته في قارعة الطريق وفرت هاربة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

سيدة تلقي رضيعا الشرقية طفل رضيع
