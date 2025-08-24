القليوبية تستعد لإطلاق معارض "أهلا مدارس 2025" بخصومات وتخفيضات كبيرة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



عقدت الغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة الترتيبات النهائية لإقامة معارض "أهلا مدارس 2025" بالمحافظة.

وأكد الفيومي أن الهدف من هذه المعارض هو توفير المستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية لا تمارس النشاط التجاري المباشر، لكنها تتدخل بشكل استثنائي من خلال هذه المعارض المؤقتة لدعم المواطنين.

وشدد الاجتماع على ضرورة وجود خصومات واضحة على السلع المعروضة، مع الالتزام بكتابة الأسعار قبل وبعد الخصم، بما يحقق الشفافية ويضمن استفادة أكبر عدد من الأسر.

وأوضح رئيس الغرفة أن معارض "أهلا مدارس" ستتضمن بيع الأدوات المكتبية والحقائب والكراسات، إضافة إلى الملابس الجاهزة لتلبية احتياجات الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتكليفات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من أجهزة الدولة.

وتعهدت الغرفة التجارية بالقليوبية بتوفير كافة السلع الأساسية والمستلزمات الدراسية بأسعار تنافسية، بهدف رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور ومساندة الأسرة المصرية في الاستعداد للعام الدراسي المقبل.