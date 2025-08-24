مصرع شاب في حادث بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب موتوسيكل أمام بوابة مصنع الألومنيوم، في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب إثر حادث انقلاب موتوسيكل في مركز نجع حمادي.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شاب قائد الموتوسيكل جاري نقله إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.