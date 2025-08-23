الزملوط يعلن خطط التعليم والغاز والكهرباء بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء أ.ح د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، استئناف حلقات مبادرة اسأل المحافظ بانتظام شهريًّا بعد فترة انشغال بافتتاح المجمع الحكومي للخدمات الذكية وتجهيزاته، مؤكّدًا استمرار التواصل مع المواطنين عبر الهاتف والصفحات الرسمية لتلقي الشكاوى والمطالب والعمل على حلّها.

وشدّد الزملوط على أنّ الحلقة رقم 63 جرى إطلاقها اليوم السبت 23 أغسطس 2025 ، كمنصّة دورية للتوضيح والرد، لافتًا إلى أنّ الوادي الجديد تمضي في خطط خدمية تُعلي من جودة الحياة في المحافظة.

أكد الزملوط بدء العدّ التنازلي للعام الدراسي الجديد في الوادي الجديد، موضحًا تخصيص أرض بجوار المدرسة اليابانية في الخارجة لإنشاء مدرسة خاصة متميزة تُدار بمعايير علمية وتربوية ونفسية متقدمة، على أن يبدأ التنفيذ خلال شهر واحد ويفتح باب التقديم للعام القادم.

وأشار إلى أنّ المدرسة اليابانية بمدينـة الداخلة جرى الانتهاء من تجهيزاتها لتدخل الخدمة مع العام الدراسي المقبل، مع التشديد على إنجاز صيانة المدارس في الإجازة فقط.

كما وجّه بعدم نقل طلاب السبط لمسافات بعيدة، وأن تكون أي فترات إضافية قريبة من مساكنهم داخل الحي، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية في الوادي الجديد.

أوضح المحافظ أنّ جامعة الوادي الجديد تُطلق هذا العام كليتَي "التمريض" و"الهندسة" إلى جانب الطب والآداب والتربية والتربية الرياضية، مع إقبال يتجاوز 2500 رغبة على الجامعة الأهلية.

وكشف الزملوط عن السير في إجراءات نقل تبعية مستشفى الخارجة العام إلى جامعة الوادي الجديد لتحسين مستوى الخدمة الطبية، مؤكّدًا أنّ النقل لن يضرّ عاملًا أو طبيبًا أو موظفًا، وأن العقود والمرتّبات ستظل محفوظة. ولفت إلى أنّ الهدف هو تدريب طلبة كلية الطب داخل الوادي الجديد بدلًا من السفر لأسيوط، مع إتاحة أساتذة الجامعة لتقديم خدمة طبية مميّزة للمواطنين.

قال المحافظ إنّ موسم توريد القمح في الوادي الجديد حقق حصادًا تجاوز 600 ألف طن، مع زيادة ملحوظة عن العام الماضي. وأعلن الزملوط تسجيل صنف جديد من القمح باسم "طاقة 1" بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث الزراعية، إلى جانب صنف مكرونة يتخطى إنتاجه 35 أردبًا للفدان، على أن تبدأ الزراعة التطبيقية في نوفمبر المقبل داخل الوادي الجديد، دعمًا للأمن الغذائي وتعظيم العائد من المياه والأرض.

تحدّث المحافظ عن أعطال الكهرباء في مناطق الفرافرة وأبو منقار وقرى الـ40 والـ80 بسبب الحرارة وخروج محطة 3–3.5 ميجا من الخدمة، موضحًا أنّه جرى نقل ماكينتَي توليد بقدرة 2 ميجا من بحيرة باريس خلال 24 ساعة لتحسين الموقف، مع وعد من وزارة الكهرباء بإمداد إضافي بقوة 2–3 ميجا هذا الأسبوع.

كما أشار إلى خطة إنشاء محطة طاقة شمسية في الوادي الجديد بقدرة 15–20 ميجا كحلّ مستدام لأحمال الكهرباء.

وفي ملف الغاز الطبيعي، أوضح الزملوط أنّ المحطة الرئيسية دخلت التشغيل التجريبي، وتعمل الشركات حاليًا على خطوط الشوارع الرئيسية ثم الفرعية، مع فتح التعاقدات للأحياء التي اكتملت بنيتها الأساسية، مستهدفًا تعميم الغاز الطبيعي في أحياء مدينة الخارجة قبل أكتوبر، بما يخفّف أعباء المواطنين ويعزّز استخدام الغاز الطبيعي كوقود أنظف.

وبشأن شكوى غياب الطبيب المتخصص بوحدة الغسيل الكلوي في مستشفى الخارجة، ذكر المحافظ أنّه جرى التعاقد مع طبيب دائم للوحدة داخل الوادي الجديد، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عبر أرقام الشكاوى وصفحات المحافظة حال أي تقصير لضمان انتظام الخدمة.

الجامعة الأهلية في الوادي الجديد أُنشئت بقرار جمهوري رقم 249 لسنة 2025 ومقرّها مدينة الخارجة، ضمن توجه الدولة للتوسع في التعليم الجامعي بالمحافظات، وتضم كليات منها الصيدلة والطب البيطري والعلوم والزراعة واللغات والعلوم الإنسانية. الجامعات الأهلية.

وفي ملف الغاز الطبيعي، شهدت مدينة الخارجة تشغيل محطة رئيسية لخفض الضغط بقدرة تشغيلية 2500 م³/ساعة قابلة للتوسع إلى 5000 م³/ساعة، ما يمهّد لتوصيل الخدمة للأحياء تباعًا.

أما «المدارس المصرية اليابانية» فتعتمد أنشطة «توكاتسو» منذ 2018/2019 بهدف تنمية شخصية الطالب ومهاراته وقيمه إلى جانب التحصيل الأكاديمي، وهو ما يعزّز جودة التجربة التعليمية في المحافظات ومنها الوادي الجديد.

وتشير تقارير صحفية إلى جهود هيئة الطاقة الذرية في استنباط طفرات قمح أعلى إنتاجية ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، في مسار يساند الأمن الغذائي.