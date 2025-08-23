إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أمام قرية بركة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة بيجو على الطريق الصحراوي أمام قرية بركة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع بيجو أمام قرية بركة مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص حالتهم مستقرة إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى بيجو على الطريق الصحراوي الغربي في قرية بركة مركز نجع حمادي.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.