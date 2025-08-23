محافظ أسوان يتابع الأعمال النهائية لمشروع صرف صحي النصراب (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

واصل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لتفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز إدفو، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الإنجاز.

وتفقد المحافظ مشروع محطة معالجة صرف صحي النصراب بتكلفة 60 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء من أعمالها وبدء التشغيل التجريبي منتصف سبتمبر المقبل، بما يخدم أكثر من 3 آلاف نسمة.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس يوسف حلمي رئيس الإدارة المركزية لمحافظات جنوب الصعيد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعاطف كامل رئيس المدينة.

وشدد المحافظ على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع؛ لضمان سرعة دخوله الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه، موجهًا بضرورة رفع التشوينات والمخلفات أولًا بأول للحفاظ على المظهر الجمالي لموقع المشروع، وضمان جاهزيته قبل التشغيل الرسمي.