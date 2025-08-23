وكيل تعليم أسيوط يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أسيوط - محمود عجمي:

تابع محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، سير العمل داخل 12 لجنة امتحانية لطلاب الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومنضبطة تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة.

وأوضح "دسوقي" أنه شارك في غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة امتحانات اليوم، والتي شملت مواد الرياضيات والإحصاء والأحياء للنظام الجديد، والديناميكا والإحصاء للنظام القديم، مشيرًا إلى انتظام العمل داخل جميع اللجان دون تسجيل أي شكاوى، حيث يؤدي الامتحانات 1323 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.

وأكد وكيل الوزارة على الدعم المستمر من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لأعمال الامتحانات، وتوجيهاته بتشديد الإجراءات الأمنية داخل وخارج اللجان، وتأمين مركز توزيع الأسئلة وخطوط سير صناديق الامتحانات حتى وصولها إلى مقار اللجان، مع استمرار الخدمات الأمنية على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات.

وأشار "دسوقي" إلى التنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والكهرباء، لضمان سير الامتحانات دون معوقات، وتفعيل غرف العمليات المركزية وربطها بكافة اللجان لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ.