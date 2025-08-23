جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن تحقيق إنجازات طبية جديدة في مستشفيات الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لرؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي متكامل يواكب المعايير العالمية.

وأكدت الهيئة أن مستشفى رأس سدر المركزي شهد لأول مرة إدخال تقنية المنظار الجراحي لإجراء العمليات، حيث استقبلت المستشفى حالة سيدة تعاني من ألم شديد بالبطن، وتبين حاجتها لاستئصال المرارة.

وجرى تجهيز المريضة على الفور وإجراء العملية بالمنظار الجراحي، وغادرت المستشفى بعد تحسن حالتها مع التوصية بالمتابعة في العيادات الخارجية.

ونجح فريق قسم القلب بمستشفى شرم الشيخ الدولي في إجراء عملية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، وهي المرة الأولى التي تُجرى فيها هذه العملية بالمحافظة. خلال العملية، تم تركيب دعامة في أحد الشرايين التاجية التي كانت تعاني من ضيق، ضمن تغطية التأمين الصحي الشامل.

وتُعد عملية الـ(TAVI) من أحدث تقنيات علاج ضيق الصمام الأورطي دون الحاجة لجراحة قلب مفتوح، وتساعد كبار السن أو من لديهم مخاطر عالية على التعافي بسرعة واستعادة القدرة على الحركة والتنفس بكفاءة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن هذه الإنجازات توفر مزيدًا من الخدمات الطبية المتكاملة للأهالي، وتدعم مبدأ توطين العلاج واللامركزية في تقديم الخدمات، مما يقلل الحاجة للسفر خارج المحافظة للحصول على الرعاية الطبية.

وأضاف "السبكي" أن إدخال التقنيات المتقدمة يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي ورأس سدر المركزي استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 30 ألف وافد من 97 دولة عربية وأجنبية، مؤكدًا أن نجاح أولى العمليات يعكس كفاءة الأطقم الطبية وتجهيزات المستشفيات وفق المعايير العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الخدمات الجديدة المقدمة بأحدث التقنيات تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الرعاية الطبية، وتنسجم مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاعتماد على الابتكارات الطبية لضمان أعلى معدلات الأمان والجودة للمرضى، مضيفا أن مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء قدمت أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للأهالي والوافدين في مختلف التخصصات الطبية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية، ودعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030 لبناء نظام صحي متكامل ومتطور يضع مصر ضمن الدول الرائدة إقليميًا ودوليًا.