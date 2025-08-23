بالأسماء.. 5 مصابين في تصادم بطريق نجع حمادي - قنا الصحراوي

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي "نجع حمادي – قنا"، بالقرب من قرية بركة.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع الحادث، وذلك عقب بلاغ ورد من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد بتصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: زهراء عبد العزيز عبد الله (65 عامًا) بكسر في الساق اليمنى، ووهيبة عبد العزيز عبد الله (55 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وهشام عيد حسين (37 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وعادل سعد بدوي (24 عامًا) بكسر في الساق اليسرى، ووسيم وصفي عطا الله (29 عامًا) بكسر في الفخذ الأيمن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث.