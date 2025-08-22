الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح فريق طبي متميز بمستشفى القصاصين التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الإسماعيلية، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم ليفي ضخم متعدد من رحم سيدة في العقد الخامس من عمرها.

كانت المريضة تعاني من ورم ليفي وصل حجمه إلى 22 × 20 سم وفقًا للفحص بالموجات فوق الصوتية، وتمكن الفريق الطبي من إزالة الورم بنجاح تام، مع الحفاظ على الرحم دون الحاجة إلى استئصاله، وهو ما يعد إنجازًا طبيًا يحافظ على الصحة الإنجابية للمريضة.

قاد الفريق الجراحي الدكتور عبدالكريم ممدوح استشاري النساء والتوليد، بمشاركة فريق التخدير برئاسة الدكتور أحمد شبراوي، وبمساعدة الدكتور أحمد شحتة (طبيب مقيم نساء وتوليد)، وفريق التمريض المكون من: مس. ليليه عبد الحافظ، مس. إيمان الشافعي، تحت إشراف مس. نجلاء حسن رئيس التمريض.

وجرت العملية تحت متابعة دقيقة من الدكتور نهاد محمود المدير الطبي، والدكتور أحمد عبد اللطيف مدير المستشفى، حيث تمت جميع مراحل التدخل الجراحي بنجاح ودون مضاعفات.

ويعكس هذا النجاح المستوى المتقدم من الكفاءة الطبية والكوادر المؤهلة بمستشفى القصاصين التخصصي، والتزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم أعلى معايير الخدمة الطبية للمرضى في مختلف التخصصات