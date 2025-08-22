الإسكندرية - محمد البدري:

نجحت فرق الغوص والإنقاذ في انتشال ثلاث قطع أثرية ضخمة من أعماق البحر المتوسط بميناء أبو قير بالإسكندرية، وذلك خلال فعاليات التراث الثقافي المغمور بالمياه، بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، واللواء محمود فوزي قائد القوات البحرية، واللواء ياسر الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

العملية أسفرت عن انتشال قطع أثرية بارزة تعكس عظمة الحضارة المصرية عبر العصور، وهي:

تمثال ضخم لأبو الهول مصنوع من الكوارتز ويحمل خرطوش الملك رمسيس الثاني، مما يجعله اكتشافًا بالغ الأهمية.

تمثال من الجرانيت يعود لشخص غير معروف من أواخر العصر البطلمي، ويعاني من كسور في الرقبة والركبتين.

تمثال من الرخام الأبيض لرجل روماني من طبقة النبلاء، يعود للعصر الروماني.

من جانبه أعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الاستثنائي، مشيدًا بجهود القوات المسلحة والقوات البحرية.

ثمن وزير السياحة والآثار، الدعم الكبير من القيادة السياسية، مؤكدًا على التزام مصر بأحكام اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن هذا الكشف ليس مجرد اكتشاف لقطع أثرية، بل هو استعادة لجزء من التاريخ العظيم للمدينة، وإضافة قيمة للرصيد الحضاري لمصر.

وبدوره، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الأهمية الاستثنائية لموقع أبو قير، الذي يمثل مدينة متكاملة المرافق تعود للعصر الروماني، وتشير الدلائل إلى أن الموقع يضم مباني ومعابد وميناء وأرصفة، ويرجح أنه امتداد لمدينة كانوب الشهيرة.

وكشف خالد عن اكتشاف سفينة أثرية سيتم الإعلان عنها قريبًا فور استكمال أعمال الكشف والدراسة، مما يؤكد أن المنطقة ما زالت تحتفظ بالعديد من كنوز الماضي التي تنتظر أن تُكتشف.