كفر الشيخ - إسلام عمار:



قرر الدكتور سيد عبدالسلام، رئيس فرع التأمين الصحي في كفر الشيخ، فتح ملف أزمة عيادة عثمان بن عفان بمدينة دسوق، للعمل على إنهاء شكاوى المنتفعين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حول تضررهم من المكان بناء على توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.



كان محافظ كفر الشيخ، عقد اجتماعًا مع رئيس فرع التأمين الصحي بالمحافظة لبحث ملفات التأمين الصحي في العيادات الخاصة بالتأمين، وتطرق الحديث إلى ملف عيادة عثمان بن عفان الكائنة بمدينة دسوق ونقل المحافظ لرئيس الفرع شكاوى المواطنين المنتفعين بينهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة بتضررهم من المكان نفسه، فيما كلفه المحافظ بضرورة حل تلك الأزمة.



ووفق ذلك، أكد الدكتور سيد عبدالسلام، رئيس فرع التأمين الصحي في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه وفقًا لفتح ملف أزمة عيادة عثمان بن عفان بمدينة دسوق يجرى الآن البحث عن توفير مكان بديل مجاور للعيادة الحالية يخدم المنتفعين من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.



وقال إن الأمر لم يقتصر إلى ذلك بل جرى فتح خط ساخن مع الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، لبحث مكان مخصص لإنشاء العيادة داخل مستشفى دسوق العام وبالفعل هناك تعاون من إدارة المستشفى تحت قيادة الدكتور علاء الشريف، مدير المستشفى، و الأمر يقف عند تمويل الإنشاءات للعيادة داخل المستشفى، وفي القريب العاجل سوف تنتهي تلك الأزمة.



يذكر أن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق رصد العديد من الشكاوي التي تقدم بها أهالي مدينة دسوق بخصوص تضرر المنتفعين من التأمين الصحي كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة من عيادة عثمان بن عفان، ووفق ذلك تقدم بمذكرة رسمية إلى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ حول معاناة أهالي مدينة دسوق بشأن ذلك.







