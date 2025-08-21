إعلان

أمن القليوبية يحسم الجدل حول صورة متداولة لجثة قرب مشرحة بنها

08:37 م الخميس 21 أغسطس 2025

مديرية أمن القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حقيقة العثور على جثة شخص بالقرب من مشرحة بنها، حيث تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.

كانت البداية بتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، لشخص متوفى بالقرب من المشرحة بدائرة قسم شرطة ثان بنها، مما استدعى فحصًا عاجلًا من قبل رجال المباحث.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى فارق الحياة بشكل طبيعي، وتم إيداع جثمانه بثلاجة التأمين الصحي، وإبلاغ أهله، حيث حضر شقيقه لاستلام الجثة بعد إنهاء الإجراءات القانونية. وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن الجثة.

