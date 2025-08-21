مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في حادث مروع على طريق السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل أثناء ركوبهم في الصندوق الخلفي، تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما وُضع المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات يفيد انقلاب سيارة نصف نقل، أمام مدينة نور على طريق "السويس- القاهرة" يستقلها عدد من العمال، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 7 سيارات إسعاف من نقاط التمركز إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن سيارة نقل تحمل لوحات "2745 م ج ب" كان في طريقها إلى أحد مواقع العمل الإنشائية بالمدن الجديدة على طريق السويس القاهرة، بنطاق محافظة القاهرة.

وأفادت المعاينة أن السرعة الزائدة خلال محاولة السائق تفادي سيارة أخرى، انحرفت عجلة القيادة في يديه وانقلبت السيارة، ونتيجة لعدم وجود سقط تطاير العمال من الصندوق ما تسبب في حدوث إصابات بالغة بالرأس والأطراف.

وقال مصدر طبي إن جميع المصابين في الحادث من أبناء محافظة سوهاج، وأن الحادث أسفر عن مصرع شاب بينما تنوعت الإصابات بين كسور في الأطراف وسحجات ونزيف بالمخ ونزيف بالبطن، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى بدر شرق القاهرة، والمتوفى إلى ثلاجة المستشفى.