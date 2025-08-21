

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق المتهم "عبد الرحمن دبور"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح الإسماعيلية"، عقب استنفاذ جميع درجات التقاضي وتأييد محكمة النقض لحكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات.

تعود الواقعة إلى مطلع نوفمبر 2021، حين استيقظت مدينة الإسماعيلية على صدمة غير مسبوقة بعدما أقدم المتهم على قتل أحد المواطنين في الطريق العام بصورة مروعة، إذ نحر رقبته أمام المارة في مشهد أثار الذعر، فيما أصاب اثنين آخرين بجروح أثناء محاولتهم منعه.

ورغم محاولاته الهروب، تمكن الأهالي من السيطرة عليه وتسليمه للشرطة التي أحالته سريعاً إلى جهات التحقيق.

وبعد محاكمة علنية شهدت متابعة واسعة، قضت المحكمة بإعدامه شنقًا لما اقترفه من جريمة بشعة.

على الرغم من الطعن المقدم من جانب دفاعه، إلا أن محكمة النقض أيدت الحكم في 22 مايو 2024، ليصبح باتا ونهائيا.